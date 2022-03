Wekdienst Peking: deceptie voor Kampschreur na val in allesbeslissende run

De reuzenslalom bij de zitskiërs op de Paralympische Spelen in Peking is uitgelopen op een deceptie voor Jeroen Kampschreur. De Nederlander lag op medaillekoers, maar door een val in de allesbeslissende run zag hij zijn droom in rook opgaan.

De allesoverheersende Jesper Pedersen uit Noorwegen pakte het goud, het is voor de Noor al zijn derde gouden medaille deze Spelen. Eerder pakte de 22-jarige al het goud op de Super G en de supercombinatie.

Risico

Kampschreur moest zich dus meten met de beste en deed dat in zijn eerste run knap. Het verschil met de Noor was 1,09 seconde. Misschien niet wat Kampschreur had gehoopt, de Nederlander schudde zijn hoofd na het zien van zijn tijd.

Motivatie om de tweede run beter te skiën, had de eveneens 22-jarige dus genoeg. Kampschreur begon zijn tweede run goed, zijn snelheid was hoog, maar daarbij kwamen ook de nodige risico's.

Het lastigste stuk op de piste was de zitskiër voorbij en met nog zo'n zes poorten te gaan lag een medaille voor het oprapen. Maar Kampschreur verloor de controle over zijn ski en ging onderuit. Weg medaille.

Bekijk hieronder hoe Kampschreur in zijn tweede run alles geeft.