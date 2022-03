Nederlandse coëfficiëntenpolonaise gaat verder, Portugal laat steken vallen

Feyenoord, PSV, AZ en Vitesse hervatten donderdagavond hun avontuur in de Conference League. Met Ajax ook nog in de Champions League heeft Nederland maar liefst vijf clubs over op het Europese toneel, een record voor deze tijd van het jaar. Portugal voelt de hete adem van Nederland inmiddels in de nek. Hoe zat het ook alweer met deze coëfficiëntenstrijd? De Nederlandse clubs beleefden zonder te spelen woensdag een uitstekende avond in de strijd om de felbegeerde zesde plaats op de coëfficiëntenranglijst. Trainer Peter Bosz bewees de eredivisie met Olympique Lyonnais een uitstekende dienst door in de Europa League Porto te verslaan (0-1). Daarnaast zag Portugal met Sporting CP al de derde club afvallen dit seizoen. Manchester City bleek over twee duels veel te sterk in de achtste finale van de Champions League. Dood en begraven Dat Nederland inmiddels kan wedijveren met een land als Portugal is niet vanzelfsprekend. De eredivisie leek in het seizoen 2017/2018 dood en begraven. Ajax, PSV én FC Utrecht sneuvelden al voordat het hoofdtoernooi van de Europa League begon. Vitesse en Feyenoord hadden zich direct geplaatst, maar pakten in de groepsfase slechts een handjevol punten. Weten hoe het ook alweer zat met het coëfficiëntensysteem? Bekijk onderstaande explainer.

Meer Nederlandse clubs in de Champions League? De coëfficiënten uitgelegd - NOS

Nederland sloot het Europese seizoen in 2018 af als nummer 29 van Europa, onder landen als Kazachstan en Noord-Macedonië. De term Mickey Mouse-league, waarmee de eredivisie werd aangeduid, was levendiger dan ooit. Sindsdien is de opmars ingezet en werd door cijferfetisjist Michel Abbink van Voetbal International het woord coëfficiëntenpolonaise geïntroduceerd om de opmars van het Nederlandse voetbal aan te duiden. Een rake term zo is gebleken, want met name dit seizoen harkten de eredivisieclubs een ongekend aantal punten binnen. Om de huidige weelde in perspectief te plaatsen: in het rampseizoen 2017/2018 eindigde Nederland met 2,900 punten in de coëfficiëntenranglijst, dit seizoen staat de teller al op 15,600 punten. Alleen Engeland scoorde vooralsnog beter. Geschenk Ondanks dat bondscoach Louis van Gaal de Conference League eerder een Jut en Jul-competitie noemde is de intrede van het derde Europese clubtoernooi een geschenk uit de hemel gebleken voor Nederland. Waar Ajax de afgelopen vier jaar ongeveer de helft van alle Nederlandse punten verzamelde in de Champions League, dragen dit seizoen alle clubs hun steentje bij.

Puntenverdeling Nederland - NOS

Concurrerende landen als Oostenrijk en Schotland zijn inmiddels op ruime achterstand gezet en zijn dit seizoen bovendien nog maar met één club actief. Door de goede prestaties in Europa kan Nederland de komende jaren dus omhoog kijken in de UEFA-coëfficiëntenlijst, de ranking waarmee Europese startbewijzen worden verdeeld. Twee directe plaatsen voor Champions League Plaats zes, de plek waar Portugal staat en die recht geeft op twee directe Champions League-plaatsen, is inmiddels duidelijk in het vizier. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat Nederland de Portugezen dit seizoen nog passeert. Alleen als de Portugese clubs snel worden uitgeschakeld en meerdere eredivisieclubs heel ver komen, is dat mogelijk. Realistischer is om te kijken naar seizoen 2023/2024. Het eerder genoemde Nederlandse rampjaar telt dan niet meer mee en voor het verdelen van de Europese plekken voor dat seizoen wordt gekeken naar de stand over de periode 2018-2023. Mede dankzij de ongekend goede prestaties van dit seizoen is Nederland Portugal inmiddels voorbijgestreefd in de stand over die periode, al is het verschil minimaal. De Nederlandse ploegen zullen dus flink aan de bak moeten om hun zesde plaats de komende vijftien maanden veilig te stellen en daarmee de tweede directe Champions League-plaats te bemachtigen.

Coëfficiëntenranglijst 2018-2023 - NOS

Want waar Nederland vooral dit seizoen hoge ogen oogt, is Portugal al jaren een vaste klant in de top van Europa. Deze jaargang hebben de Portugezen na de uitschakeling van Sporting CP met Benfica, FC Porto en Braga nog drie ijzers in het vuur. Logischerwijs wordt naar Portugal gekeken, maar Nederland moet vooral van de eigen kracht uitgaan de komende ronden en zoveel mogelijk punten sprokkelen. Ajax kan dinsdag een belangrijke tik uitdelen in de return tegen Benfica in de Champions League (heenwedstrijd: 2-2). De overige vier eredivisieclubs kunnen donderdag in de Conference League, zoals al vaker dit seizoen, zorgen voor een magische avond waarna we met Nederland hopelijk weer de coëfficiëntenpolonaise kunnen lopen.