Na energie worden nu ook voeding en meubelen steeds duurder

Gas, elektra, benzine en diesel stegen de afgelopen maanden al hard in prijs en nu zijn ook de prijzen van voeding en meubelen aan het stijgen. Voeding was in februari 4,9 procent duurder dan een jaar eerder, meubelen bijna 10 procent. In januari ging het nog om prijsstijgingen van respectievelijk 4,3 en 6,7 procent.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek registreerde in februari een uitzonderlijk hoge inflatie van 6,2 procent, maar dat percentage lag wel iets lager dan in de maand ervoor toen er 6,4 procent werd gemeten.

In de cijfers van februari is nog niet het effect op de prijzen van de oorlog in Oekraïne te zien. Die oorlog en de daaropvolgende sancties tegen Rusland zorgen voor een verdere stijging van de olie- en gasprijzen.