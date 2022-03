Amsterdam creëert plek voor 900 Oekraïners op schepen en in hotel

Amsterdam gaat meer Oekraïense vluchtelingen opvangen. In totaal komen er deze week 900 plekken beschikbaar, onder meer op twee schepen die bij het Java-eiland komen te liggen en in een hotel. Tot nu toe had de stad ruimte voor maximaal 300 vluchtelingen.

Vorige week vrijdag vroeg het Rijk aan de 25 veiligheidsregio's om elk 2000 opvangplekken te regelen voor vluchtelingen uit Oekraïne, waarvan de helft op korte termijn. In de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland komt het totaal nu op ongeveer 1500 opvangplekken.

De gemeente zegt door te blijven zoeken naar nieuwe opvanglocaties, omdat er meer mensen uit Oekraïne naar Nederland komen. Om dat in goede banen te leiden is er vanaf vandaag een coördinatiecentrum in de RAI. Daar kunnen vluchtelingen zich melden voor een opvangplek. Ondertussen wordt er een sporthal gereedgemaakt voor noodopvang. Die locatie zal gebruikt worden als er in een keer een groot aantal Oekraïners aankomt en er niet voldoende ruimte is in hotels.

Amsterdam werkt samen met hulporganisaties voor het opzetten van psychosociale zorg, dagbesteding, onderwijs en uitzicht op werk. Ook heeft de stad een site gelanceerd waar mensen vraag en aanbod van hulpacties kunnen coördineren.

In het MECC Maastricht is plek gemaakt om 400 vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. De beschikbare hal wordt een doorstroomlocatie, waar vluchtelingen die in Limburg aankomen naartoe worden doorverwezen en een paar dagen verblijven: