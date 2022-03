Rus knokt in Indian Wells, maar verliest toch van Amerikaanse wildcard-speelster

Het is Arantxa Rus niet gelukt om de tweede ronde te bereiken van het WTA-toernooi in Indian Wells. De 31-jarige tennisster verloor na bijna tweeënhalf uur tennissen in drie sets van de Amerikaanse speelster Katie Volynets: 6-4, 4-6, 1-6.

Rus, de nummer 69 van de wereldranglijst, begon goed aan de partij tegen Volynets, die voor het toernooi een wildcard ontving. Beide speelsters waren aan elkaar gewaagd, maar het was de service van Rus die haar regelmatig in de steek liet. Ze was in de eerste set wel effectief met het benutten van haar breakpoints.

Tweede WTA-zege voor Volynets

In de beslissende derde set werkte Rus bij een 3-1 achterstand nog vijf breakpoints weg, maar Volynets pakte uiteindelijk toch de game en liep snel uit naar 5-1. Rus overleefde vervolgens een matchpoint, maar de tweede kans pakte Volynets, die daarmee pas haar tweede zege op een WTA-toernooi boekte.

Rus heeft zichzelf ten doel gesteld om dit jaar de top-50 te halen. Ze won in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Doha en Lyon, maar kon daar geen vervolg aan geven in Indian Wells.

Voor de 20-jarige Volynets, de mondiale nummer 158, was het de derde keer in haar carrière dat ze won van een speelster uit de top-100. Ze treft in de volgende ronde Daria Kasatkina uit Rusland, de nummer 28 van de wereld.