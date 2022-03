Een groeiende, maar onzichtbare groep: mensen met inkomen, maar zonder woning

Volgens brancheorganisatie van maatschappelijke opvang Valente waren er in 2019 ruim 500.000 Nederlanders zonder adres, recentere cijfers zijn er niet. Het grootste deel van hen slaapt op wisselende adressen, in auto's of bijvoorbeeld op campings. Een klein deel bevindt zich in het buitenland. Ze zijn slecht in beeld bij overheidsinstanties, want in de daklozencijfers worden ze niet meegenomen.

Andere termen die worden gebruikt zijn thuislozen, zelfredzame- of zelfstandige daklozen, spoedzoeker of daklozen.

Gemeenten beschouwen economisch daklozen vanwege hun inkomen en het ontbreken van verslaving en psychiatrie als zelfredzaam, waardoor ze geen gebruik mogen maken van daklozenvoorzieningen. "Die zelfredzaamheid waar de gemeente van uitgaat, is bij de mensen die bij ons aankloppen niet meer het geval", zegt Robin Trip van De Regenbooggroep. "Mensen die dakloos worden, zijn tijdelijk minder zelfredzaam."

Uit eerder onderzoek van Platform31 blijkt dit ook. Het huidige daklozenbeleid van gemeenten richt zich volgens de onderzoekers puur op mensen met een directe zorgvraag, terwijl veel economisch daklozen nog een tijd kunnen teren op hun eigen netwerk. Maar dat betekent niet per se dat ze zelfredzaam zijn.

Daarbij is er veel intensieve begeleiding nodig om een woonruimte te regelen. De Regenbooggroep is zich daarom de afgelopen jaren meer op economisch daklozen gaan richten. Trip: "Het voorkomen van langdurige dakloosheid is heel belangrijk. Als iemand echt op straat belandt, is de zorgvraag vele malen groter."

Hotelkamers

Volgens Karin Peters van de WUR is het noodzakelijk dat mensen zich realiseren dat dit iedereen kan overkomen: "Na een scheiding is het bijvoorbeeld momenteel heel lastig om een woning te vinden. Als we die schaamte wegnemen, zoeken mensen eerder hulp. Dat maakt uit."

De Wageningse onderzoekers concluderen nu dat de beste oplossing meer (tijdelijke) huisvesting is. Tijdens lockdowns werden bijvoorbeeld lege hotelkamers ingezet om daklozen op te vangen. "Dat heeft zoveel goeds gedaan. Maak daar lopende samenwerkingen van", zegt Peters. "Als één procent van alle hotelkamers in Amsterdam wordt ingezet voor tijdelijke opvang, zou een groot deel van het probleem zijn opgelost."

De Regenbooggroep heeft met zes hotels ook na de lockdowns zo'n afspraak aangehouden, en dat werkt volgens de organisatie uitstekend.

Simone Kukenheim (D66), wethouder zorg in Amsterdam: "Nu het toerisme weer aantrekt, is het gebruik van hotels lastig. We roepen daarom de markt op om creatief mee te denken. Zoals wonen in sloopwoningen, of de gemeente die in eigen vastgoed mensen tijdelijk opvangt."

Passantenpensions

'Housing first', is ook het credo van daklozenorganisatie HVO-Querido. Met hun passantenpensions kunnen mensen met een acuut woonprobleem voor 15 euro per nacht overnachten in een eenpersoonskamer.

Tijdelijk onderdak in zo'n passantenpension lost een deel van de onrust op die thuislozen ervaren. De dagelijkse stress om waar hun spullen zijn en waar ze die nacht zullen slapen, wordt erdoor verminderd.

Maar er zijn ook nadelen. Aangezien er geen fornuis of koelkast aanwezig is, moeten ze voor hun eten de deur uit. Kant-en-klaarmaaltijden en eten afhalen is een stuk duurder dan koken. Geldstress wordt er dus meestal niet door verminderd.

Dit soort tijdelijke oplossingen helpt, zegt Barbra Velthuizen, directeur zorg van HVO-Querido, "Maar het echte probleem zit 'm erin dat er te weinig woonruimtes zijn. De doorstroom is verstopt, en voor daklozen is het momenteel het allermoeilijkst om een woning te vinden."

Een klein woonprobleem kan uiteindelijk tot gigantische zorgproblemen leiden, zegt Velthuizen. "Dat is niet alleen vervelend voor wie het treft, maar kost ook de samenleving veel geld. Willen we de meest kwetsbare helpen, dan zijn er meer betaalbare woonruimtes nodig."