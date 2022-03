'Gemeenten moeten lokaal coronamaatregelen kunnen nemen'

Burgemeesters moeten meer ruimte krijgen om lokaal coronamaatregelen te nemen en die te kunnen schrappen. Dat adviseert de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in een rapport waarin de coronacrisis wordt geëvalueerd. De Tweede Kamer vroeg de raad om advies.

Volgens de Raad is er binnen de huidige coronawet wel ruimte voor gemeenten om maatregelen in te stellen. Het kabinet maakt daarentegen weinig gebruik van die mogelijkheid, staat in het rapport. Door in gemeenten specifieke maatregelen te nemen, kunnen die beter inspelen op een lokale uitbraak, schrijft de ROB.

'Kabinet moet gemeenten helpen'

Ook schrijft de ROB dat het kabinet gemeenten moet helpen om de (financiële) langetermijngevolgen van de pandemie aan te pakken. Daarvoor is het nodig dat eerst de gevolgen van de pandemie en de maatregelen in kaart worden gebracht.

In het rapport waarschuwt de raad verder nadrukkelijk dat er genoeg ruimte voor controle op de aanpak van de pandemie moet zijn. "Gebeurt dat niet, dan kan dat op de lange termijn vergaande gevolgen hebben voor de staat van onze democratische rechtsstaat", zo is te lezen.

Afgelopen januari riepen burgemeesters van dertig gemeenten, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Breda, het kabinet nog op om het coronabeleid "fundamenteel" te herzien. Zij stelden dat de huidige manier van het nemen van "ad-hocmaatregelen" van het kabinet niet meer houdbaar is.