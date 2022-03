Conservatieve Yoon Suk-yeol wint verkiezingen Zuid-Korea na nek-aan-nekrace

De conservatieve oppositiekandidaat Yoon Suk-yeol volgt Moon Jae-in op als president van Zuid-Korea. De 60-jarige uitdager won met een nipt verschil de verkiezingen van Lee Jae-myung, die namens de regeringspartij meedeed. De opkomst was zo'n 77 procent.

Yoon behaalde volgens internationale persbureaus bijna 48 procent van de stemmen. In een overwinningsspeech zei hij de komende jaren samen te willen werken met de oppositie. Yoons tegenstander Lee Jae-myung van de centrumlinkse Democratische partij gaf, nadat nagenoeg alle stemmen geteld waren, zijn nederlaag toe.

Yoon, die overigens geen ervaren politicus is, zal namens de People Power Party (PPP) het land de komende vijf jaar leiden. Voor hij zijn intrede deed in de politiek, was Yoon een prominent openbaar aanklager in Zuid-Korea. Hij speelde een belangrijke rol in de veroordeling van voormalig president Park Geun-Hye, die een celstraf kreeg vanwege corruptie.

Verwacht wordt dat hij meer zal willen samenwerken met de Verenigde Staten en zich streng zal opstellen tegenover buurland Noord-Korea.

Inkomensongelijkheid

Op het gebied van binnenlandse politiek krijgt hij te maken met de grote inkomensongelijkheid tussen Zuid-Koreanen. Daarnaast kampen veel inwoners van het land met een hoge schuld.

Het Witte Huis heeft Yoon inmiddels gefeliciteerd. "De alliantie tussen de Verenigde Staten en de Republiek Korea, onze economieën en ons volk is ijzersterk", aldus Washington.