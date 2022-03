'Saai' City kwartfinalist Champions League, oud-Excelsior-speler brengt vermaak

Coach Pep Guardiola achtte de voorsprong groot genoeg om met een veredeld B-elftal aan te treden tegen Sporting. Zo stond bij de Citizens CJ Egan-Riley in de basis. De rechtsback had nog maar één keer eerder meegedaan bij het eerste elftal, dat was in de League-Cup.

Manchester City heeft zich simpel geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. Na een 0-5 overwinning in Lissabon tegen Sporting was er thuis niet veel nodig om door te gaan. Het bleef 0-0 in Manchester.

Omdat City veel de bal had maar niet echt gemotiveerd leek, werd het een saaie eerste helft met maar één grote kans. Raheem Sterling van de Engelsen kwam vrij voor de keeper, maar zijn lobje stuitte op Sporting-keeper Antonio Adan.

In de tweede helft kwam er gelijk leven in de brouwerij. City-spits Gabriel Jesus verraste Adan in de korte hoek, maar stond buitenspel toen hij aangespeeld werd. Dat bleek na ingrijpen van de VAR.

Even leek de wedstrijd los te komen, maar al gauw was het spelbeeld hetzelfde als in de eerste helft. De Engelsen met het balbezit, de Portugezen bezig met tegenhouden.

Voormalig Excelsior-speler

Bij Sporting kwam in de 58ste minuut nog een oude bekende in het veld. De Engelsman Marcus Edwards speelde in het seizoen 2018/19 namens Excelsior in de eredivisie. De rappe buitenspeler is nieuw bij Sporting nadat hij afgelopen transferperiode overkwam van Vitória Guimarães.