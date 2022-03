Benzema is held van Madrid na late hattrick, sterren van PSG uitgeschakeld

Uiteindelijk verscheen de Franse koploper 'gewoon' met supertrio Mbappé, Neymar en Lionel Messi aan de aftrap. Georginio Wijnaldum en Xavi Simons moesten genoegen nemen met een plek op de bank, waardoor scheidsrechter Danny Makkelie en zijn assistenten de enige Nederlanders op het veld in Santiago Bernabéu waren.

Spaanse furie

Real Madrid begon furieus aan het duel en kreeg meteen twee halve kansen. De Franse sterrenformatie moest in de eerste tien minuten even vrezen om onder de voet gelopen te worden, maar in de eerste de beste tegenstoot kwam Mbappé in een goede schietpositie. Hij stuitte echter op de uitgestrekte Thibaut Courtois.

Ook op de tweede inzet van de gevaarlijke Fransman redde de Belgische doelman, maar langzaamaan kreeg PSG meer overwicht op het veld én meer kansen. Messi wipte de bal na een fraaie dubbele een-twee met Neymar net voorlangs, waarna een treffer van Mbappé werd afgekeurd omdat assistent-scheidsrechter Jan de Vries buitenspel had geconstateerd.

Even later kon de 23-jarige ster toch juichen. Neymar stuurde Mbappé de diepte in, waarna de Fransman de bal hard in de benedenhoek ramde en de ruststand op 0-1 bepaalde. Real was toen nog niet verder gekomen dan twee kansjes voor Benzema.