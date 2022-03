Angst voor de oorlog in Oekraïne, hoe kun je die oplossen?

De Jong heeft wel begrip voor de angst die bij sommige mensen heerst. De oorlog is dichterbij dan we gewend zijn en dat doet wat met mensen, stelt hij. Onderaan dit artikel deelt hij tips om van angstgevoelens af te komen.

"Bij mij thuis slapen we ook weinig en slecht vanwege de oorlog in Oekraïne", schrijft een man op Twitter. En hij is niet de enige die rondloopt met zulke problemen. Volgens traumapsycholoog Kaz de Jong is het daarom goed om je gedachten zo nu en dan te verzetten.

De grens van Oekraïne is zo'n 1400 kilometer van Nederland verwijderd, maar toch bestaat ook hier angst voor de gevolgen van de oorlog. Op sociale media uiten mensen hun bezorgdheid en ook bij de Kindertelefoon is het druk. Er zijn mensen die noodpakketten en kogelvrije vesten en helmen inslaan bij legerwinkels.

Ook is er een "ontzettende run" op kogelwerende vesten en helmen. Bennink zegt dat overal in Europa de voorraden opraken.

Op Bol.com waren de noodpakketten deze week trending en ook in legerzaken is het druk, zoals bij de First Care Company in Deventer. Volgens eigenaar Ard Bennink is de webshop overbelast en is nagenoeg alles in de winkel uitverkocht. Mensen kopen onder meer veldbedden, slaapzakken en messen.

Het is ook druk bij organisaties voor geestelijke hulp, zoals MIND. Daar wordt een inventarisatie gemaakt van de onderwerpen die in gesprekken voorbijkomen. De oorlog in Oekraïne staat op nummer 1 in de top-5, zegt manager Vincent Vis. Ook bij Alles Oké? - een supportlijn voor jongvolwassenen - komen meer vragen binnen over het onderwerp.

Niet alleen volwassenen zijn bang, maar ook kinderen. De Kindertelefoon ziet een flinke stijging in het aantal gesprekken die gaan over wereldnieuws. Voor deze oorlog waren het twee gesprekken per dag, nu zijn het er veertig. "Het maakt kinderen heel onrustig", zegt directeur van de Kindertelefoon Roline de Wilde. "Hun angsten bestaan uit gevechten met kernwapens en dat de oorlog zich naar Nederland verplaatst."

Hoe omgaan met angst voor oorlog?

Kinderen hebben volgens De Wilde vooral behoefte aan geruststelling en duiding. Ze adviseert ouders om eerst voor zichzelf te bedenken wat hun gevoel over de oorlog is. Kinderen krijgen daarvan vaak meer mee dan wordt gedacht. Daarna is het goed om te vragen waar je kind mee zit en wat het nodig heeft. "Wil hij of zij extra informatie? Ga dan samen op zoek", zegt De Wilde.

Het kan ook zijn dat er even minder behoefte aan informatie is. Volgens traumapsycholoog De Jong is het op zo'n moment voor alle leeftijden goed om wat minder naar het nieuws of naar heftige beelden te kijken.