Ajax-vrouwen halen uit bij rivaal Twente en bereiken halve finales KNVB-beker

In de kwartfinales van de KNVB-beker voor vrouwen heeft Ajax met 5-1 gewonnen bij FC Twente. Daardoor zijn nu alle halvefinalisten bekend. Naast Ajax zijn dat PSV, Excelsior en ADO Den Haag.

In de eredivisie is Ajax koploper met een punt voorsprong op FC Twente, dat in de competitie wel de twee onderlinge ontmoetingen won.

Jonge Chasity Grant steelt de show

Al in de zevende minuut kwam Twente op voorsprong door een goal van Kayleigh van Dooren. De middenvelder, die afgelopen zomer overkwam van PSV, nam de bal knap aan met rechts en lepelde die in één keer met links in het doel.

In de zestiende minuut kwam Ajax langszij. Kersvers Oranje-international Chasity Grant (20) werd één-op-één voor de keeper gezet, leek zelf te scoren maar schoot via de benen van mede-international Kika van Es raak. Door de eigen goal werd het 1-1.