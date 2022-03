Kinderziekenhuis in 'apocalyptisch' Marioepol verwoest

Het is nog onduidelijk hoeveel mensen er in de kraamkliniek waren ten tijde van de beschietingen. Op beelden van vandaag is op het terrein van het ziekenhuis een diepe krater te zien. Een deel van de gevel van het gebouw is ingestort en ramen zijn uit het pand geblazen. De kliniek ligt vol met puin.

Onduidelijk is of en zo ja hoeveel burgers er zijn omgekomen in het kinderziekenhuis. Mogelijk was de kraamafdeling van het ziekenhuis uit voorzorg naar de kelders verplaatst. Een AP-journalist in Marioepol schreef een week geleden een artikel over een ziekenhuis in de stad waar dit het geval is, maar het is nog onbekend of het gaat om dezelfde kliniek die nu is beschoten.