Magnussen keert terug in Formule 1: hij vervangt ontslagen Mazepin bij Haas

De 29-jarige Magnussen is geen onbekende in de Formule-1 en bij Haas. Tussen 2017 en 2020 kwam hij in de hoogste autoraceklasse ook al voor Haas uit. Daarvoor reed hij bij McLaren en Renault.

Magnussen haalde alleen in z'n allereerste Formule-1-race het podium. In de Grote Prijs van Australië in 2014 eindigde hij als tweede achter Nico Rosberg.

IndyCar Series

Na zijn vertrek in de Formule-1 in 2020 kwam Magnussen uit in andere race-klassen, zoals de IndyCar Series.

De contracten die hij daar had, bij Peugeot en het Amerikaanse team Chip Ganassi, zijn zonder problemen verbroken voor de overstap naar Haas, zodat Magnussen na één seizoen afwezigheid alweer terugkeert in de Formule-1.