Aanklacht aangepast: Promes vervolgd voor poging tot moord

De aanklacht tegen voetballer Quincy Promes (30) is aangepast. Hij wordt vervolgd voor een poging tot moord op zijn neef. In eerste instantie was de aanklacht poging tot doodslag en zware mishandeling.

Nieuwsuur bracht dinsdag naar buiten dat de voetballer in telefoontaps heeft bekend dat hij zijn neef heeft neergestoken. Hij deed dat tijdens meerdere gesprekken met zijn familie. De voetballer wist niet dat hij op dat moment werd getapt door de politie. Het Openbaar Ministerie verdenkt Promes ervan dat hij op 25 juli 2020 na afloop van een familiefeestje in Abcoude zijn neef in zijn knie heeft gestoken.

Tot nu toe heeft Promes altijd ontkend. Maar in de transcriptie van de tapgesprekken is te lezen dat Promes zijn neef dood wilde steken. De telefoongesprekken vonden plaats in de nacht kort na de steekpartij. Uit de telefoongesprekken met zijn vader lijkt het erop dat Promes gewacht heeft met het aanvallen van zijn neef tot het feest ten einde was. Promes zegt in het gesprek: "Je kan wel zeggen: alcohol, want als ik zo dronken was, zou ik hem in het begin van het feest al pakken. Ik heb toch netjes gewacht."

Dit is de bewuste passage waaruit blijkt dat Promes bewust gewacht heeft met het aanvallen van zijn neef: