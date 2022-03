Verdachte ontmoeting leidt tot vondst 5 miljoen euro in huis Amsterdam

De vondst werd vorige week donderdag gedaan, maar is nu pas bekendgemaakt door de politie. Agenten kwamen de zaak op het spoor nadat ze in Amsterdam een verdachte ontmoeting hadden gezien tussen een 26-jarige man uit Rotterdam en een Serviër. De Rotterdammer reed weg, waarna de politie hem staande hield en zijn voertuig controleerde. Daarin werd niets verdachts aangetroffen.

In een woning in Amsterdam zijn ruim vijf miljoen euro contant geld, tientallen kilo's drugs en een vuurwapen gevonden. Er is een verdachte opgepakt.

Ook de Servische man werd gevolgd. Hij ging een woning binnen in het centrum van Amsterdam. Toen hij weer naar buiten kwam, kon hij geen duidelijke verklaring afgeven over waarom hij binnen was; er stond niemand op het adres geregistreerd als bewoner. Ook stond hijzelf niet ingeschreven bij een gemeente. Daarop besloten de agenten het pand binnen te gaan en vonden ze het geld, de drugs en het wapen. Het geld zat in een grote tas.

De Serviër (40) is gisteren voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij moet twee weken vast blijven zitten.