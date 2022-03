Windmolens groot thema bij gemeenteraadsverkiezingen, versterkt door 'Oekraïne'

Een gevoelig dossier in veel gemeenten is het vraagstuk windmolens. En dan vooral de vraag waar ze moeten komen. De kwestie heeft vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgende week een nieuwe dimensie gekregen door de oorlog in Oekraïne. De Europese Commissie maakt gisteren bekend sneller van gas en olie uit Rusland af te willen. Dat merken lijsttrekkers op campagne. Bijvoorbeeld in Oss is de komst van windmolens in de Lithse Polder een groot verkiezingsthema. De lokale partij Voor de Gemeenschap (VDG) ging "tandenknarsend" akkoord met negen of tien windmolens op die plek, zegt lijsttrekker Frank den Brok. Hij vindt het een lastig onderwerp op campagne. "Maar kiezers lijken door de oorlog wel meer te accepteren dat er windmolens moeten komen." De weerstand in Oss is nog altijd groot. De SP is de grootste partij in Oss en is tegen de windmolens, vanwege zorgen over de volksgezondheid. Lijsttrekker Jan Zoll vindt weliswaar dat de energietransitie nog sneller moet vanwege de oorlog, maar wil de windturbines niet in de Lithse Polder. De plaatselijke SP is voor meer zonnepanelen op daken en meer wind op zee.

Alleen zon geen alternatief Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt dat zon en windmolens op zee als alternatief niet genoeg zijn. Ook duurzame energie op land is nodig om de klimaatdoelen te halen. Door de klimaatplannen uit Brussel en van het nieuwe kabinet is volgens EZK de opgave alleen maar groter geworden. Ook het Planbureau voor de Leefomgeving zegt dat zowel de productie op land als op zee nodig is. "In het energiesysteem zijn de hernieuwbare elektriciteitsproductie op land en op zee niet uitwisselbaar", zegt het PBL.

Frank den Brok van de VDG in Oss wijst erop dat zon op daken misschien als een oplossing klinkt maar het niet is. "Die daken zijn niet allemaal van ons, daar leg je niet zomaar zonnepanelen op. Daar komen we er gewoon niet mee."

Ook in Veendam zijn de windmolens een verkiezingsthema in aanloop naar 16 maart. Langs de N33 staan 35 windmolens van bijna 200 meter hoog. Die staan daar tegen de zin van de gemeente. De plaatselijke afdeling van GroenLinks is tegen de windmolens. "Ik ben niet tegen windenergie maar er is gewoon helemaal geen rekening gehouden met wat mensen hier willen", zegt lijsttrekker Gerie Ebeltjes. Collega Trevor Mooijman van Gemeentebelangen Veendam denkt dat de komst van de windmolens in de gemeente schadelijk is voor het vertrouwen in de politiek omdat de beslissing aan de gemeente is opgelegd. Waar stemmen we eigenlijk voor bij de gemeenteraadsverkiezingen?

