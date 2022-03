OM kijkt weer naar fatale aanrijding 14-jarige Tamar: 'Lichaam mogelijk verplaatst'

Het Openbaar Ministerie Noord-Holland gaat opnieuw kijken naar de dodelijke aanrijding van een 14-jarig meisje uit juli 2020. Tamar uit Marken werd destijds aangereden door een auto. De bestuurder kreeg wegens omstandigheden alleen een boete van 1500 euro.

De zaak wordt heropend naar aanleiding van een juridische procedure door de nabestaanden, meldt het OM. Verkeersanalisten van de Koninklijke Marechaussee hebben de dossierstukken opnieuw onderzocht.

Lichaam mogelijk verplaatst

"Daaruit komt naar voren dat er nog vragen zijn over wat er de nacht van het verkeersongeval is gebeurd. Ook zijn er aanwijzingen dat het lichaam van Tamar is verplaatst. Het OM gaat daarom een deskundigenbijeenkomst beleggen, waarin dit opnieuw wordt bekeken door onafhankelijke experts", schrijft het OM.

Uit onderzoek was al gebleken dat een 28-jarige bestuurder uit Duitsland over het slachtoffer was gereden. Maar volgens het OM lag het meisje toen al op de weg. Het bleef onopgehelderd of ze daar was gevallen, of dat ze er opzettelijk was gaan liggen.

Niet goed opgelet

Volgens het OM heeft de man te weinig op de weg gelet en kon hij daardoor niet op tijd reageren. Er was onvoldoende bewijs voor vervolging wegens dood door schuld, zo concludeerde het OM. Uiteindelijk kreeg de man een boete van 1500 euro opgelegd.

De ouders van Tamar waren het oneens met dit besluit en gingen over tot een artikel-12-procedure, waarmee mensen zich kunnen verzetten tegen een besluit om niet tot vervolging over te gaan.

Boete staat nog open

De bestuurder heeft de geldboete overigens nooit betaald. Ook waren er berichten dat hij onvindbaar was, maar volgens het Openbaar Ministerie klopt dat niet. "Hij is verhuisd en het nieuwe adres kennen we", zegt een woordvoerder. Het innen van de openstaande boete is uitgesteld in afwachting van het heropende onderzoek.