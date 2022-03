Tien jaar cel voor man die in 1997 Els Slurink doodde

De rechtbank heeft Jahangir A. (46) uit Geldrop veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf voor het doden van de 33-jarige psychologe Els Slurink in 1997. Dat was ook de eis van het Openbaar Ministerie.

Els Slurink uit Groningen werd op 21 maart 1997 dood gevonden in haar woning in Groningen.

De vrouw verscheen op de dag van haar dood niet op een afspraak en dat wekte argwaan bij haar collega's. Twee van hen gingen naar Slurinks huis en zagen haar op de grond liggen. Later bleek dat ze de nacht ervoor in het hart was gestoken.

Moordwapen nooit gevonden

Het moordwapen werd nooit gevonden. Het dna dat was veiliggesteld na de moord op Slurink kon pas twee jaar geleden worden gebruikt. Doordat A. vanwege veroordelingen geen onbekende was van de politie, zat zijn dna in de database van het Nederlands Forensisch Instituut.

De man uit Geldrop heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend, maar zijn dna zat onder de nagels van Slurink. A. heeft nooit verklaard hoe dat kon. Uit verschillende onderzoeken kwam naar voren dat Slurink de dader heeft gekrabd toen die haar, waarschijnlijk met een schaar, in de hartstreek stak. Daardoor kwam er bloed van A. onder de nagels van Slurink terecht, meldt RTV Noord.

De rechtbank rekent het A. zwaar aan dat hij de familie van Slurink "onbeschrijfelijk leed heeft aangedaan" door te blijven ontkennen. "Niet alleen bij nabestaanden, maar ook in de rest van de maatschappij heeft dat grote gevoelens van onveiligheid met zich meegebracht", zegt de rechter. "Al die tijd was duidelijk dat de dader in de samenleving rondliep."