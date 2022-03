Voetbalsters oefenen in EK-voorbereiding tegen Wiegmans Engeland

De Nederlandse voetbalsters spelen in de voorbereiding op het EK komende zomer een oefenwedstrijd tegen Engeland. Daarin treft Oranje een oude bekende, want Sarina Wiegman is sinds haar vertrek bij Nederland in 2021 bondscoach van de Engelse vrouwen.

De wedstrijd wordt op vrijdag 24 juni in Leeds gespeeld. Twee weken later begint het EK in Engeland. Oranje speelt in de groepsfase tegen Zweden, Zwitserland en Rusland, al is dat land voorlopig geschorst.

Na de oefenwedstrijd tegen Engeland keert Oranje nog wel terug naar Nederland, waar er onder meer nog een uitzwaaiwedstrijd tegen een nog onbekende tegenstander op het programma staat.