Vitesse snakt in roerige tijd naar voetbalfeest: 'Underdog, maar niet kansloos'

FC Hollywood aan de Rijn doet zijn bijnaam eer aan. Het is de laatste weken geen moment rustig bij Vitesse. Bij FC Utrecht werd er vuurwerk op het veld gegooid en het thuisduel met Sparta werd voortijdig afgebroken omdat enkele toeschouwers zich flink misdroegen.

Bovendien worstelt de club van de Russische eigenaar Valeri Ojf met het zoeken naar de juiste toon met betrekking tot de oorlog in Oekraïne, die in de officiële communicatie 'de huiveringwekkende situatie' genoemd wordt.

Ondertussen is Vitesse bezig aan de beste Europese campagne uit de clubhistorie. Via overwinningen op Dundalk, Anderlecht, NS Mura, Tottenham Hotspur en Rapid Wien heeft de ploeg van Thomas Letsch de achtste finales van de Conference League bereikt.

Voetbalfeest in zorgelijke tijden

Daarin is AS Roma donderdagavond de tegenstander. "Daar willen we een voetbalfeest van maken", blikt Letsch vooruit. "We hebben het de laatste tijd veel in negatieve zin over onze supporters gehad, maar dat waren slechts een paar individuen."

"Daar mag iedereen over praten natuurlijk, maar ik heb andere dingen aan mijn hoofd", doelt hij op de wedstrijd. Toch geeft Letsch desgevraagd toe dat ook de Russische inval in Oekraïne hem bezighoudt.

"Ik ben niet degene om hier dieper op in te gaan", benadrukt de Duitser dat hij niet namens de club spreekt. "Maar persoonlijk kan ik zeggen dat ik bezorgd ben over de situatie in de wereld. Niemand wil oorlog."

Als de confrontatie met Roma ter sprake komt, verschijnt er wel een lach op het gezicht van Letsch. Hij verheugt zich op een uitverkocht Gelredome. "We spelen net als tegen Tottenham Hotspur voor 24.000 fans. Die zullen voor een fantastische sfeer zorgen. En nee, ik ben er totaal niet bang voor dat er weer iets mis zal gaan."