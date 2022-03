Skiënde moeder neemt dochter mee als gids: 'Moet blind op haar vertrouwen'

Om met snelheden tot 100 kilometer per uur de berg af te skiën, moet je al stalen zenuwen hebben. Als je dan ook nog eens zo goed als blind bent, wordt de opgave om heelhuids de finish te halen alleen maar lastiger. Dan is het van groot belang dat je een gids hebt waar je honderd procent op kunt vertrouwen.

De 57-jarige Belgische Linda Le Bon moest vlak voor de Paralympische Spelen op een nieuwe gids gaan vertrouwen. Haar vaste voorskiër Pierre Couquelet, die zelf aan de Winterspelen van 1984 deelnam in het alpineskiën, werd namelijk geschorst na een positieve dopingtest. Als vervanger heeft Le Bon een bekende meegenomen: haar dochter Ulla Gilot.

Het is voor het eerst dat moeder en dochter samen meedoen aan een toernooi. "Het is wel heel spannend om hier te zijn met mama", bekent Gilot, die studeert aan de universiteit van Innsbruck en in de winter skileraar is.