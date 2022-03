Schmidt verwacht zwaar duel met Kopenhagen en looft Veerman: 'Het wordt close'

PSV-trainer Roger Schmidt heeft zijn spelers gewaarschuwd over de kracht van FC Kopenhagen in de achtste finales van de Conference League. "Ze staan bovenaan in de competitie, hebben tien wedstrijden op rij gewonnen. Het wordt in beide duels close." De Duitse coach, die donderdagavond vanaf 21.00 uur met PSV in Eindhoven in actie komt tegen de Deense club, vindt dat Kopenhagen geen vast type spel speelt. "We zijn van hetzelfde niveau. Ze beheersen het aanvallende en verdedigende spel. Ik verwacht een open wedstrijd." Stabielere indruk Toch zal Schmidt op basis van het recente spel van PSV met vertrouwen de confrontatie tegemoet treden. De Eindhovenaren maakten in het bekerduel met Go Ahead Eagles (1-2) en competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo (3-1) een stabielere indruk, waarbij de ploeg weinig kansen weggaf. "We hebben de laatste wedstrijden progressie laten zien, waarbij het team de plannen goed heeft uitgevoerd", vindt Schmidt. "Hopelijk kunnen we dit vasthouden en misschien dat een aantal spelers nog hun niveau opschroeven."

Quote In sommige wedstrijden misten we iemand zoals Joey Veerman. Roger Schmidt

Daarin is de inmiddels veelbesproken Joey Veerman misschien wel de missende schakel voor PSV geweest. De van sc Heerenveen overgekomen middenvelder voetbalt in het elftal van Schmidt alsof hij er jaren speelt en pikt ook al zijn goals en assists mee. "Hij heeft zijn kwaliteiten in de laatste duels laten zien. In sommige wedstrijden misten we iemand zoals hij", vertelt Schmidt over Veerman. "Hij is intelligent. Het is erg fijn dat hij zich zo snel heeft aangepast, met betrekking tot de teamsfeer en ook op tactisch gebied."

Roger Schimdt en Joey Veerman tijdens PSV-sc Heerenveen - ANP

Naast Veerman is ook Noni Madueke, na een lange periode van afwezigheid vanwege een hamstringblessure, een belangrijke schakel voor Schmidt. De jonge Engelsman heeft zijn topvorm van afgelopen zomer nog niet gevonden, maar heeft weer een basisplaats en zegt zich fysiek weer top te voelen. "Mijn lichaam voelt goed", zegt Madueke. "Ik vond de revalidatieperiode in mentaal opzicht zwaar. Je houdt ervan om te voetballen, dus dat was moeilijk." 'Speel ik omdat ik bij de persconferentie zit?' De Brit werd tijdens de persconferentie nog blij verrast door een opmerking van een journalist, die hem meldde dat de speler die naast de trainer plaatsneemt op de persconferentie normaal gesproken een basisplaats krijgt. "Dit is mijn eerste persconferentie, dus dat ik wist ik niet. Ga je dan spelen? Dan ben ik tevreden", glimlachte Madueke, die donderdag ook nog eens zijn twintigste verjaardag viert. Zijn trainer was er echter snel bij om vreugde bij Madueke wat te temperen. "Er is geen regel, misschien in je hoofd", glimlachte Schmidt naar de journalist.

