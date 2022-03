Stel opgepakt voor diefstal en slacht schapen in weilanden Oost-Nederland

De politie heeft een man en een vrouw opgepakt die ervan worden verdacht dat ze schapen uit weilanden haalden in Oost-Nederland en ze ter plaatse slachtten. Mogelijk gebeurde dat zonder verdoving.

Bij het stel thuis in Deventer trof de politie grote hoeveelheden ingevroren vlees aan in de vriezer, meldt Omroep Gelderland. De politie vermoedt dat ze al sinds begin 2020 aan de gang zijn en onderzoekt nu vijftien gevallen. Mogelijk zijn dat er nog meer. De politie onderzoekt ook of de twee verantwoordelijk zijn voor het verdwijnen van een aanzienlijk aantal kippen.

Duidelijk is al dat de 35-jarige vrouw en haar 43-jarige partner betrokken waren bij twee incidenten in Wilp, niet ver van Deventer. Ze haalden daar een aantal schapen uit de wei en slachtten die. Overblijfselen zoals huid en ingewanden lieten ze achter. Het vlees namen ze mee.

Alles vakkundig weggesneden

De twee lijken ook betrokken bij de slacht van twee rammen op een kinderboerderij in Olst in maart 2020. Een verzorger trof de koppen, vachten, magen en darmen aan. "De halzen waren doorgesneden, alles binnenin was vakkundig weggesneden en meegenomen, ook hun poten. Het was heel erg om te zien", zei verzorger Henny Overkempe toen.

Niet veel later werden een ooi en een lammetje van de Deventer Schaapskudde geslacht. "Wie doet zoiets?" vroeg Marianne Gaspersz van de kudde zich af bij RTV Oost. "Het vlees is meegenomen. Maar wat hebben ze daar aan? Het gaat om heideschapen, daar zit maar heel weinig vlees aan."

Dna-match op overblijfselen

De politie kwam de verdachten op het spoor na een dna-match op de overblijfselen van de geslachte dieren in Wilp.

"Met het op eigen houtje slachten van schapen is een groot risico voor de volksgezondheid genomen", aldus een politiewoordvoerder. Hij vermoedt dat de schapen zonder verdoving zijn geslacht. "Daarmee is ook veel dierenleed veroorzaakt."