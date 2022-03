Vrijspraak turncoach Zijp na aantijgingen grensoverschrijdend gedrag

Turntrainer Nico Zijp is door de beroepscommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) vrijgesproken van alle aanklachten van grensoverschrijdend gedrag. Het ISR acht het niet bewezen dat Zijp zich schuldig heeft gemaakt van grensoverschrijdend gedrag.

Zijp werd in juni 2021 de eerste turntrainer die werd geschorst door de tuchtcommissie van datzelfde ISR, nadat meerdere oud-topsporters in de zomer van 2020 melding hadden gemaakt over wijdverspreid machtsmisbruik en intimidatie in de turnwereld. De beroepscommissie bepaalt nu dus anders.

Er waren destijds veertien meldingen over het gedrag van Zijp binnengekomen, zoals het negeren van blessures bij zijn pupillen.

Compensatieregeling stuit op onbegrip

Er is vorige week een compensatieregeling in werking getreden voor oud-gymsporters die te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag. Om in aanmerking te komen voor de regeling zijn een heleboel eisen gesteld. En juist die eisen gaan veel oud-turnsters veel te ver.

Oud-turnster Stasja Köhler liet tegenover de NOS weten er niet bij mee te zijn. "Als je wil dat heel veel meiden die recht hebben op de vergoeding het niet krijgen, moet je het op deze manier doen."