Veldbedden en gastgezinnen moeten helpen bij noodopvang Oekraïners

De opvang in de Jaarbeurs is in ieder geval de komende weken beschikbaar, zegt een woordvoerder tegen RTV Utrecht: "We zitten wat betreft evenementen nog in de opstartfase na corona, dus voor nu hebben we er ruimte voor."

Gisteren meldde de gemeente Utrecht dat er 37 Oekraïners zijn ondergebracht in hotels. Een onbekend aantal verblijft bij vrienden of kennissen. Utrecht inventariseert op dit moment welke locaties er mogelijk nog meer kunnen dienen als noodopvang. Daarbij denkt de gemeente onder meer aan sporthallen.

Er zijn afgelopen nacht 300 veldbedden geplaatst in de Jaarbeurs in Utrecht om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. De bedoeling is dat de Oekraïners er korte tijd verblijven in afwachting van een betere opvangplek.

De gemeente Ede heeft extra noodopvangplekken geregeld nadat was gebleken dat de opvang in de Harskamp helemaal vol zat. In de nacht van maandag op dinsdag moesten er daarom bedden in bijvoorbeeld eetzalen geplaatst worden. Een dag later was dat niet meer nodig, vanwege de extra plekken op andere locaties. Volgens Ede gaat dat om echte noodplekken waar mensen geen maanden kunnen verblijven.

Veel vragen van gemeenten

Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de opvang van Oekraïense asielzoekers. Alle 25 veiligheidsregio's hebben de opdracht gekregen om 2000 plekken te creëren waar ze opgevangen kunnen worden. De helft daarvan moet binnen twee weken gerealiseerd zijn. Gisteren kondigde de landelijke overheid de formatie van een crisisteam aan dat zich bezig moet houden met de vluchtelingenproblematiek.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) merkt dat gemeenten met veel vragen zitten over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, zegt een woordvoerder tegen persbureau ANP. "Er worden vragen gesteld als: hoe regel je onderwijs voor de kinderen? Is de Oekraïense zorgverzekering van mensen, als ze die hebben, hier geldig? Een vraag gaat bijvoorbeeld over ouders met een baby: hebben zij recht op zorg van een consultatiebureau en hoe regelen we dat de baby's hun vaccinaties krijgen?"

Gemeenten kunnen ervaringen en tips uitwisselen via een speciale pagina van de VNG. Daarnaast werkt de VNG samen met de rijksoverheid aan een document waarin uiteengezet wordt hoe gemeenten om kunnen gaan met de crisisopvang van Oekraïners.

Gastgezinnen

Ook burgers zetten zich in voor de opvang van Oekraïners. Via het particuliere initiatief Onderdak Oekraïne hebben zich inmiddels 8300 mensen aangemeld om een tijdelijke verblijfplaats te bieden aan Oekraïense vluchtelingen. De organisatie gaat nog één dag door met adressen verzamelen.

Vervolgens gaat de lijst naar het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland en het Leger des Heils. Zij zullen de screening verzorgen en de vluchtelingen begeleiden.

Elke vluchteling uit Oekraïne krijgt dezelfde behandeling, zei staatssecretaris Eric van den Burg van Justitie en Veiligheid vandaag in de Tweede Kamer, in antwoord op vragen van Bij1-Kamerlid Sylvana Simons. Daarbij doelt hij bijvoorbeeld op Afrikaanse studenten, die bij hun vlucht uit Oekraïne te maken kregen met geweld en discriminatie. "Of u eruit ziet als mevrouw Simons of als mij, of als u een hoofddoek draagt, dat maakt geen enkel verschil. Laat er geen misverstand over zijn, u wordt gewoon opgevangen."