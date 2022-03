Waarom de Z nu in Rusland het symbool voor de oorlog is

Westerse analisten zagen hem op 19 februari voor het eerst op militair materieel van de Russen. Het teken was op talloze plekken langs de Oekraïense grens terug te vinden. De Z is in korte tijd hét symbool van de Russische strijdkrachten geworden.

De exacte betekenis van het teken is nog altijd onduidelijk. Het zou de richting waarop de troepen zich bewegen aan kunnen geven, of de oorsprong van het voertuig. Een andere optie is dat het symbool gebruikt wordt om materieel van dat van de vijand te onderscheiden.

Maar voor veel Russen doet de herkomst er niet toe. Na de inval op 24 februari zie je hem niet langer alleen op Russisch materieel in Oekraïne, maar ook op Russische flats, in propagandafilmpjes en op kleding van Russen maakt de letter een opmars.

Rusland wordt, nog meer dan voor de oorlog, door propaganda gedomineerd. Oekraïne wordt afgeschilderd als land waar de nazi's aan de macht zijn. Dat verklaart volgens westerse experts waarom een deel van de Russische bevolking de oorlog in Oekraïne steunt. Maar waarom toch die Z om hun steun te betuigen? We leggen het uit in deze fotoslider: