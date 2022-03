Australië classificeert overstromingen als nationale noodsituatie

Hij werd opgewacht door lokale demonstranten en klimaatactivisten. Morrison wordt verweten dat hij niet al eerder een nationale noodsituatie heeft uitgeroepen. Veel getroffenen moesten per boot gered worden door vrijwilligers en velen vroegen zich af waarom het leger niet eerder en op grotere schaal was ingezet.

Morrison bood zijn verontschuldigingen aan: "Elke federale regering zou zich verontschuldigen voor het gegeven dat je in dit soort situaties nooit genoeg hulp kunt bieden. Daarom bied ik mijn excuses aan."

Tegelijkertijd wees hij de kritiek van de hand: "Ik denk dat er altijd actie ondernomen moet worden door de gemeenschap zelf, want de gemeenschap is er al. We moeten realistisch zijn. We hebben niet de middelen dat het leger om de hoek klaarstaat bij elke natuurramp.

Er wordt op dit moment 4370 man defensiepersoneel ingezet, zegt Morrison. Ze hebben 82 helikoptervluchten uitgevoerd, waarbij 113 mensen zijn gered. Ook hebben ze voedsel gedropt in getroffen gebieden.