Verdachte van plofkraak in Duitsland opgepakt in Deventer

De politie in Deventer heeft vannacht een man aangehouden die wordt verdacht van het plegen van een plofkraak in Duitsland. Hij werd opgepakt bij een appartementencomplex in de Overijsselse stad, na een achtervolging die in Duitsland begon. Meerdere daders zijn nog op de vlucht, schrijft RTV Oost.

De plofkraak was vannacht in het Duitse Nordhorn, net over de grens bij Denekamp. Meerdere ruiten in de omgeving van de geldautomaat zijn gesprongen door de explosie; ook zijn enkele auto's beschadigd.

Explosief

Na de plofkraak vluchtten de daders naar Nederland over de snelweg A1. Een van hen werd uiteindelijk aangehouden in Deventer, waar ook de vluchtauto werd aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft het voertuig onderzocht.

Volgens RTV Oost is daarbij een explosief gevonden dat onschadelijk is gemaakt. De politie kan dat desgevraagd niet bevestigen, maar meldt wel dat er geen gevaar is voor de omgeving. Over eventuele andere verdachten kon een woordvoerder nog niets zeggen.