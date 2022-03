Wekdienst Peking: Nederlanders achter de schermen en Canadees op recordjacht

"Ik denk dat Chris (Vos, red.) het vooral in de laatste bochten heel leuk gaat hebben", blikt Berghuis voorop op de wedstrijd. "Een grote radius, terrein is steiler en je gaat daar gewoon harder. Chris houdt van snelheid."

Ook al zien we geen enkele Nederlander om eremetaal strijden deze dagen, dat wil niet zeggen dat ze stilzitten in Peking. Sterker nog, naast de atleten lopen er ook nog landgenoten rond die een belangrijke rol achter de schermen spelen. Bijvoorbeeld Bell Berghuis, de snowboarder is een van de ontwerpers van het parcours van de banked slalom.

Die vijftiende gouden medaille behaalde hij deze ochtend op het sprintnummer voor visueel beperkten. In de kwalificaties en de halve finales excelleerde hij nog niet, maar in de finale liet hij alle concurrenten achter zich.

De 42-jarige Canadees is bezig aan zijn laatste Winterspelen en kan nog het record van Gerd Schenfelder evenaren. De Duitser behaalde in zijn carrière zestien gouden medailles op de Paralympische Winterspelen, McKeever staat op vijftien.

Volgens Berghuis, die ook trainer is geweest van de paralympische snowboarders, is voor Lisa Bunschoten het middelste gedeelte juist weer een fijn stuk. "Ze is een precieze snowboarder, in het midden kan je heel mooi rond rijden. Daar ligt haar sterkte."

Heeft ze er dan stiekem wat elementen in gestopt die de Nederlanders een handje kunnen helpen bij de banked slalom? "Je wilt het altijd voor iedereen goed maken. Als je dat doet, zal de kwaliteit van de Nederlanders vanzelf naar boven komen", grijnst Berghuis na haar politiek correcte antwoord.

En vervolgens iets minder politiek: "Ik weet zeker dat ze het heel erg leuk gaan vinden."

Smaak te pakken

Voordat de snowboarders in actie komen is het eerst de beurt aan de zitskiërs en die hebben de smaak te pakken. Maandag werden de eerste medailles gewonnen, door Jeroen Kampschreur en Niels de Langen, en na twee rustdagen staat donderdagnacht het volgende onderdeel op het programma: de reuzenslalom.

"Ik heb gewoon bewezen dat ik de snelste ben hier." Het waren de woorden van Kampschreur na de supercombinatie, waarop hij zilver pakte achter de Noor Jesper Pedersen.

Bekijk hieronder het programma voor aankomende nacht (donderdag 10 maart) voor het derde onderdeel: de reuzenslalom.