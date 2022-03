Wekdienst 9/3: Uitspraak in kort geding Kamerlid Gündogan • 'Staakt-het-vuren in Oekraïne'

Goedemorgen! De rechter doet vandaag uitspraak in het kort geding dat Kamerlid Nilüfer Gündogan aanspande tegen haar partij Volt, premier Rutte gaat met vijf ministers naar Parijs om in gesprek te gaan met het Franse kabinet. Een van de onderwerpen is de situatie in Oekraïne.

Het is vandaag opnieuw zonnig. Na een koude start wordt het vanmiddag 13 of 14 graden. De zuidoostelijke wind is matig.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Volgens Rusland is er vanmorgen vanaf 08.00 uur Nederlandse tijd een staakt-het-vuren, dat evacuaties uit vijf Oekraïense steden mogelijk moet maken. Het gaat onder meer om Kiev, Marioepol en Soemy. Eerder werd er in verschillende steden al een staakt-het-vuren afgesproken, maar dat werd door Rusland geschonden.

Premier Mark Rutte en vijf ministers gaan naar Parijs om met een afvaardiging van het Franse kabinet te spreken over onder meer Oekraïne. De Nederlandse delegatie bestaat uit de premier en ministers Kaag (Financiën), Hoekstra (Buitenlandse Zaken), Yesilgöz (Justitie), Ollongren (Defensie) en Jetten (Klimaat).

De rechter doet vandaag uitspraak in het kort geding dat Kamerlid Gündogan aanspande tegen haar partij Volt. Die partij zette haar anderhalve week geleden uit de fractie en schorste haar eerder vanwege grensoverschrijdend gedrag. Gündogan hoopt op eerherstel, bleek vorige week in de rechtbank.

Wat heb je gemist? Het plan van Polen om MIG-29-straaljagers aan Oekraïne te leveren staat op losse schroeven. Een topadviseur van de Oekraïense minister van Defensie zei gisteren tegen de NOS dat deze vliegtuigen het verschil kunnen maken. Maar volgens de Amerikanen is het Poolse voorstel om de gevechtsvliegtuigen naar de Amerikaanse legerbasis Ramstein in Duitsland te brengen, om ze daarna over te dragen aan de Oekraïense strijdkrachten "niet houdbaar". Het vooruitzicht dat de toestellen vertrekken van een Amerikaanse en NAVO-basis in Duitsland naar Oekraïne "leidt tot serieuze zorgen voor het gehele NAVO-bondgenootschap", zegt een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie. De NAVO-landen hadden eerder al aangegeven niet betrokken te willen raken bij gevechten met Rusland en Oekraïne, ook niet indirect. De gesprekken over de mogelijke levering van de toestellen gaan wel door. Volg de laatste ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne in ons liveblog. Ander nieuws uit de nacht: Oekraïners zitten klem in Calais terwijl Fransen en Britten steggelen over opvang: in Calais kwamen de afgelopen dagen honderden Oekraïners aan. Ze wilden van daaruit met de veerboot of via de Kanaaltunnel naar Engeland reizen, waar ze familie hebben, maar de Britse grenswacht hield veel van hen tegen omdat ze geen visum hadden.

TNO: huizen bij geplande windmolens dalen iets in waarde: de waardedaling van huizen in de buurt van windmolens neemt in 2030 toe naar gemiddeld 3,8 procent.

Turkse politie grijpt in bij protest op Internationale Vrouwendag: rond het centraal gelegen Taksimplein hadden zich duizenden vrouwen verzameld. Lokale media melden dat er zeker 38 vrouwen zijn vastgezet.

En dan nog even dit: De kinderen van Hendrika van Klinken zijn het huis uit en ze heeft twee kamers over. Daar slapen nu twee gevluchte Oekraïense vrouwen en vier kinderen. Hun mannen zijn neven van Hendrika's man, zij zijn gebleven om te vechten:

