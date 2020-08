De Jonge: komende weken veel meer (Duitse) testcapaciteit

Minister De Jonge deze maand in de teststraat op Schiphol - ANP

De komende tijd kunnen er dagelijks duizenden coronatests meer worden gedaan dan nu, omdat er laboratoriumcapaciteit wordt ingekocht in Duitsland. Op dit moment is de capaciteit volgens het ministerie van Volksgezondheid 30.000 per dag. Deze week meldden zich dagelijks zo'n 25.000 mensen bij de GGD voor een test. De week ervoor waren dat er 20.000. "In sommige regio's was de groei groter dan verwacht", schrijft minister De Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Volgens hem is dat onder meer te wijten aan de ontwikkeling van het virus en bewustwording van mensen over het belang van testen. "Daarnaast lijkt de terugkeer van mensen uit vakantielanden te hebben geleid tot extra vraag." Monsters Bij het Duitse bedrijf worden de komende weken steeds meer monsters uit Nederland getest. Volgende week gaat het om 5000 stuks, de week erna 10.000, uiteindelijk oplopend tot 44.000 per dag.

Helft testlocaties vol De wachttijd voor een coronatest is ondertussen bij de helft van alle testlocaties opgelopen tot meer dan twee dagen. In 51 van de 98 locaties is de komende 48 uur geen plek meer, meldt de GGD. Er is volgens de GGD genoeg personeel om meer tests af te nemen, maar het ministerie van Volksgezondheid heeft gevraagd om voorlopig niet op te schalen vanwege de druk op de testlaboratoria die kampen met tekorten aan materiaal.

De Jonge schrijft dat het RIVM heeft berekend dat in het ergste geval volgende maand elke dag 37.500 tests nodig zijn, in november 55.000, een maand later 70.000 en in februari 85.000. Dit gaat om schattingen gebaseerd op het aantal mensen dat luchtwegklachten heeft. Tegelijkertijd, schrijft De Jonge, is er een groeiende vraag naar testen terwijl je geen klachten hebt. Het gaat bijvoorbeeld mensen die uit een risicogebied komen, sporters, mensen die zijn gevonden via bron- en contactonderzoek of de corona-app en zorgmedewerkers. Om dat voor elkaar te krijgen, verwacht het ministerie dit najaar een of of meerdere goedkopere, snellere testmethoden beschikbaar te hebben. Dergelijke tests, die onbetrouwbaarder zijn dan de huidige PCR-tests, kunnen gebruikt worden voor mensen zonder klachten. Zij krijgen dan bij een positieve uitslag alsnog een 'echte' PCR-test. Nieuwsuur ging op bezoek bij U-Diagnostics in Baarn, dat samenwerkt met een Duits lab. Directeur Maarten Cuppen vertelt over de verschillen in testen tussen Duitsland en Nederland.

Laboratorium U-Diagnostics over testen in Nederland en Duitsland - NOS