Wel rookbommen en confetti, geen incidenten bij IJsselmeervogels-Spakenburg

Daarom zag hij vorige week af van zijn pikante transfer, ook al had hij al een contract getekend bij IJsselmeervogels.

Bovendien haalde Spakenburg-speler Vince Gino Dekker onlangs de woede van de 'blauwe' supporters op de hals met zijn voornemen om over te stappen naar de rode rivaal van IJsselmeervogels.

De derby tussen IJsselmeervogels en Spakenburg in de hoogste divisie van het amateurvoetbal is zonder incidenten verlopen. Bij opkomst van de spelers waren er rookbommen en confetti, maar explosiever werd het niet.

Waar sportpark De Westmaat op incidenten was voorbereid (er was veel politie aanwezig), bleef de sfeer sportief. Geen fluitconcerten of spreekkoren voor Dekker, wel groot applaus van IJsselmeervogels telkens als hij de bal verloor.

De goals

Desondanks verzorgde Dekker de assist bij de 1-1 van Ravalino Junte. Daarvoor had Danny van den Meiracker IJsselmeervogels op 1-0 gezet. In de slotfase zorgde Wimilio Vink voor de 1-2 voor Spakenburg, maar een minuut later zorgde Steven Sanchez voor de 2-2 eindstand.

IJsselmeervogels staat zeventiende in de Tweede Divisie en Spakenburg tiende.