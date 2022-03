Nederland handelde voor miljarden met Rusland en Oekraïne

Nederland handelde nog nooit zo veel met Oekraïne als vorig jaar. Ook met Rusland was er voor de oorlog een levendige handel, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Door oorlogsgeweld in Oekraïne en sancties tegen Rusland is de handel met die landen voor een deel stil komen te liggen.

Uit Oekraïne importeerde Nederland afgelopen jaren steeds meer zonnebloemolie, kippenvlees en maïs. Van maïs was Oekraïne zelfs verreweg de belangrijkste leverancier geworden. In totaal kocht Nederland voor ruim 2 miljard aan goederen in Oekraïne in 2021. Negentien jaar eerder was de importwaarde nog maar 177 miljoen euro.

Andersom verkocht Nederland vorig jaar een breed scala aan producten voor 1,2 miljard euro aan het land. Geneesmiddelen, bloemen en planten, cacao, computers en telefoons waren de belangrijkste goederen.

Vooral olie en gas uit Rusland

Uit Rusland haalde Nederland met name olie en gas. In totaal spendeerde Nederland 18,4 miljard euro aan Russische goederen, waarvan 87 procent aan minerale brandstoffen. Verder kwam er relatief veel koper en nikkel deze kant op.

Er waren maar vijf landen die vorig jaar meer goederen uit Rusland importeerden: China, de Verenigde Staten, Turkije, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Nederland is ook een van de belangrijkste exporteurs naar Rusland. Ondanks eerdere Russische sancties op bijvoorbeeld groente en fruit voerde Nederland voor 6,6 miljard euro aan goederen naar Rusland uit. Het ging vooral om Nederlandse geneesmiddelen, trekkers en bloemen. Ook werden er elektronische schakelingen, telefoons en geneesmiddelen vanuit andere landen via Nederland doorgevoerd naar Rusland.