No-look-steekpass Van Lunteren hoogtepunt in simpele bekerzege PSV op Feyenoord

Hoe de bal er uiteindelijk in ging, verdient het predicaat 'rommelig'. Maar de pass van Desiree van Lunteren voorafgaand aan de 2-0 van de PSV-vrouwen tegen Feyenoord was zó mooi, dat die afronding er helemaal niet meer toe deed.

Van Lunteren gaf PSV met haar hoogstandje een ferme duw in de juiste richting, op weg naar een uiteindelijke 4-0 zege en een plek in de halve finales van de KNVB-beker.

Wat was er dan precies zo mooi aan? Van Lunteren stond tien minuten voor rust met haar rug naar het doel, met een verdediger in haar rug. Geen veelbelovende situatie, maar met een no-look-steekpass uit de draai gaf de nummer 10 van PSV de bal plots mee aan Naomi Pattiwael - Feyenoord-back Justine Brandau was volledig verrast en kon niets meer uitrichten.

Pattiwael gaf voor en zag hoe Maruschka Waldus de bal bij de tweede paal met het nodige geluk, Feyenoord-verdediger Sarina Heijblom maaide hopeloos over de bal heen, kon binnen tikken voor de 2-0.