Inter mag twee minuten hopen op comeback, tot Sánchez Liverpool helpt met domme tackle

Zat het er dan toch in? Heel even leek de niet meer verwachte comeback van Internazionale op bezoek bij Liverpool, in de achtste finales van de Champions League, er te komen. Een minuut of twee, na een prachtgoal van Inter-spits Lautaro Martínez.

Maar toen boorde Martínez' aanvalsmaatje Alexis Sánchez alle Italiaanse hoop de grond in, door op domme wijze zijn tweede gele kaart te pakken. Liverpool hield de schade tegen de tien overgebleven Nerazzurri vervolgens simpel beperkt tot een 1-0 nederlaag, dankzij de 2-0 zege in Milaan genoeg om door te stoten naar de kwartfinales.

Liverpool in bloedvorm

Voor aanvang wist iedereen op Anfield dat er iets bijzonders moest gebeuren, wilde Liverpool niet 'gewoon' doorgaan naar de kwartfinales. Het heenduel in Milaan had een voordelige marge van twee treffers opgeleverd, terwijl de Reds de laatste weken in bloedvorm staken, met twaalf zeges op rij in alle competities.

Met Stefan de Vrij centraal in de defensie en Denzel Dumfries als vliegende back, middenvelder én aanvaller op rechts ging Inter wel op zoek naar doelpunten, maar voor rust leidde dat nauwelijks tot Italiaanse kansen.