Rusland geeft beelden vrij van ontploffing grootste waterstofbom ooit

Op de beelden is een gigantische vuurbal en een enorme paddestoelwolk van 60 kilometer hoog en 90 kilometer breed te zien:

Rusland toont beelden van atoombom op Nova Zembla in 1961 - NOS

Naar verluidt was deze waterstofbom 3300 keer zo verwoestend als de atoombom die op de Japanse stad Hiroshima werd gegooid. Tsar Bomba is de krachtigste door mensen veroorzaakte explosie ooit, meldt persbureau Reuters.

Een voice-over op de beelden van het Russische staatsatoombedrijf Rosatom stelt dat 'de Sovjet-Unie in het bezit is van een thermonucleair wapen met een kracht van 50 megaton, 100 megaton en meer'.

De ontploffing is vastgelegd door meerdere camera's: vanaf de grond, maar ook vanuit twee Russische vliegtuigen. Rosatom heeft de beelden vrijgegeven ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de Russische atoomindustrie.

Koude Oorlog

De waterstofbom werd door Rusland ontwikkeld tussen 1956 en 1961, middenin de Koude Oorlog. Een periode waarin de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten verwikkeld waren in een nucleaire wapenwedloop.

De meest krachtige waterstofbom die de Verenigde Staten heeft getest, is Castle Bravo: een waterstofbom van 15 megaton. Deze bom werd tot ontploffing gebracht in 1954 nabij de Marshalleilanden, een eilandengroep in de Stille Oceaan.