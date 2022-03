Bayern vernedert Salzburg met 7-1, Lewandowski is Haller voorbij na hattrick

Bayern had voor eigen publiek ook wel iets recht te zetten. Drie weken geleden voorkwam de Duitse landskampioen op de valreep een nederlaag tegen het lager ingeschatte Salzburg door pas in de negentigste minuut de 1-1 te maken.

In de Zuid-Duitse Allianz Arena begon het duel dit keer spetterend; na twee minuten hadden beide ploegen al een levensgrote kans op de openingstreffer gekregen. Salzburg-doelman Philipp Köhn redde eerst met een knappe reflex op een inzet van Lewandowski, aan de andere kant rolde een gevaarlijk schot van Nicolas Capaldo via een Duits been net langs de paal.

Bij Bayern stond Manuel Neuer weer onder de lat, voor het eerst sinds hij een maand geleden een operatie aan zijn knie onderging.

Twee strafschoppen

Even later tekende Lewandowski wel voor zijn tiende Champions League-treffer. Oud-Ajacied Maximilian Wöber ging het duel met de Poolse spits veel te lomp in, waarna Lewandowski zijn zelf verdiende strafschop snoeihard in de linkerhoek schoot: 1-0.