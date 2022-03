Kabinet maakt extra geld vrij voor veiligheid lokale bestuurders

Het kabinet maakt 10 miljoen euro per jaar vrij voor de veiligheid van het lokale bestuur. Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken schrijft aan de Tweede Kamer dat het geld onder meer bedoeld is voor het beter beveiligen van woningen van raadsleden, wethouders en ambtenaren.

Lokale bestuurders zijn steeds vaker het slachtoffer van intimidatie, bedreiging en geweld. "Een aanval op een raadslid, wethouder of burgemeester raakt ons allemaal", schrijft Bruins Slot. "Het tast de kern van de democratie aan."

De bedreigingen komen volgens haar voor een deel uit de georganiseerde misdaad, maar ook uit de onrust in de samenleving en het afnemend vertrouwen in de overheid. Vooral burgemeesters zijn het doelwit; 65 procent van hen zegt wel eens geconfronteerd te zijn met verbale agressie of bedreigingen. Onder wethouders en raadsleden is dat respectievelijk 40 en 30 procent.

Eerder aangifte doen

Bruins Slot hoopt dat het extra geld ertoe leidt dat politici en ambtenaren ook eerder aangifte gaan doen als ze bedreigd of geïntimideerd worden. "Ook wil ik meer gaan investeren in preventieve beveiligingsmaatregelen aan de woningen van decentrale bestuurders."

De 10 miljoen extra staat de komende tien jaar op de begroting, zodat het in totaal om 100 miljoen euro gaat. Het is onderdeel van de maatregelen die het kabinet wil nemen tegen de georganiseerde misdaad. In totaal wordt daar jaarlijks 434 miljoen euro voor uitgetrokken.