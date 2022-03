Turkse politie grijpt in bij protest op Internationale Vrouwendag

In de Turkse stad Istanbul heeft de politie hard opgetreden tegen vrouwen die de straat waren opgegaan in het kader van Internationale Vrouwendag. Rond het centraal gelegen Taksimplein hadden zich duizenden vrouwen verzameld. Lokale media melden dat er zeker 38 vrouwen zijn vastgezet.

De autoriteiten hadden protesten en bijeenkomsten in het kader van 8 maart gisteren al verboden. Rond het plein stond vandaag een groot aantal agenten opgesteld. Desondanks kwamen er vrouwen samen. Ze scandeerden leuzen als "we zijn niet bang, we buigen niet".

Pepperspray en traangas

Enkele vrouwen probeerden door de politieversperringen heen te breken. Ze werden tegengehouden door agenten met schilden en pepperspray. Ook werd traangas ingezet om groepen uit elkaar te drijven.

"Zelfs als we gewoon een mars willen lopen, krijgen we met de politie te maken", zei een van de demonstranten tegen persbureau Reuters.

Al jaren op rij verbieden de autoriteiten in de Turkse stad protesten op en rond het Taksimplein. Ook bij Istanbul Pride wordt vaak hard opgetreden.