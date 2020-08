Heerenveen vangt miljoenen voor Ejuke, ook Faik weg

sc Heerenveen-aanvaller Chidera Ejuke stapt over naar CSKA Moskou. Ook Hicham Faik vertrekt. De 28-jarige middenvelder verkast naar Al-Faisaly FC. Beiden hadden een doorlopend contract bij Heerenveen.

De Friezen ontvangen maar liefst 12 tot 14 miljoen euro voor Ejuke, de smaakmaker van het afgelopen seizoen. De 22-jarige Nigeriaan tekent voor vier jaar in Rusland.

Ejuke stapte vorig jaar van het Noorse Vålerenga over naar Heerenveen. Hij groeide met zijn dribbels snel uit tot publiekslieveling en was goed voor negen goals en vier assists in de eredivisie.

Faik kwam een jaar geleden over van het Belgische Zulte Waregem. Hij werd door trainer Johnny Jansen benoemd tot aanvoerder.