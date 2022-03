'Talrijke mensenrechtenschendingen door Russische leger'

Rapporteurs van Human Rights Watch hebben "talrijke gevallen" geregistreerd van schendingen van mensenrechten door Russische troepen in Oekraïne. Zo zou het Russische leger clustermunitie hebben gebruikt in de buurt van een ziekenhuis en is er geschoten op vluchtende burgers. Dat staat in een rapport dat dinsdag naar buiten is gekomen.

"We maken ons grote zorgen dat het Russische leger mensenrechten schendt en mogelijk oorlogsmisdaden begaat", zegt Kenneth Roth, directeur van Human Rights Watch tegen Nieuwsuur. In het oorlogsrecht geldt een absoluut verbod om burgers aan te vallen als ze niet meedoen aan de strijd.

Behalve het gebruik van clustermunitie en schieten op vluchtelingen is Human Rights Watch ook verbolgen over het feit dat burgers niet de mogelijkheid krijgen om te vluchten naar veilig gebied. Want ook al zijn er corridors, het vluchten naar vijandelijk gebied (zoals in dit geval Rusland en Belarus) is in theorie "gedwongen overplaatsing." Mensen niet de mogelijkheid bieden om te vluchten is een oorlogsmisdaad.

Als concrete voorbeelden noemt Roth Charkov en Irpin. "We vonden gebruik van clustermunitie in de buurt van Charkov en er was sprake van ongerichte beschietingen in de buurt van Irpin, in het noorden van Oekraïne." Naar verluidt werden acht burgers gedood terwijl ze probeerden te vluchten uit Irpin. Ook in andere steden, zoals Marioepol, kunnen mensen niet of niet veilig weg.

Lynsey Addario van The New York Times fotografeerde vluchtende inwoners van Irpin toen er vlak voor haar een mortier insloeg: