Oranje-international Promes bekent steekpartij in geheime telefoontaps

Voetballer en Oranje-international Quincy Promes, die wordt vervolgd voor poging tot doodslag op zijn neef, heeft de steekpartij in meerdere gesprekken met zijn familie bekend. Dat deed hij via de telefoon terwijl hij niet wist dat hij door de politie werd getapt. Dit blijkt uit het strafdossier dat is ingezien door Nieuwsuur. Het Openbaar Ministerie verdenkt Promes ervan dat hij op 25 juli 2020 na afloop van een familiefeestje in Abcoude zijn neef in zijn knie heeft gestoken. Hij wordt verdacht van 'poging doodslag' en zware mishandeling. Tot nu toe heeft Promes altijd ontkend. Maar in de transcriptie van de tapgesprekken is te lezen dat Promes zijn neef dood wilde steken. De telefoongesprekken vonden plaats in de nacht kort na de steekpartij. De afgetapte telefoongesprekken Iets na 01.00 uur 's nachts belt Promes met zijn vader en vraagt hem: "Waarom spring je voor die neef van je? Je hebt zijn leven gered." Daarop antwoordt zijn vader: "Quincy, ik wil niet dat je in de problemen komt." En dan zegt Promes: "Anders steek ik hem dood, dat begrijp je toch?" Bekijk het hele verloop van het telefoongesprek hieronder:

Bijna tien minuten later belt Promes ook met zijn moeder en tante. In dat gesprek vertelt zijn moeder dat de neef naar het ziekenhuis is overgebracht. Promes vraagt waar de neef is geraakt. "In zijn been", antwoordt zijn moeder. Daarop zegt Promes: "Dan heeft-ie nog geluk." In datzelfde gesprek stelt Promes: "Niemand gaat van ons pikken. (...) Hij is vrijpostig. Hij heeft het vandaag geweten. Ik kon het niet laten. Sorry tante, vergeef me." Bekijk het verloop van dit telefoongesprek hieronder:

Later in de nacht belt Promes opnieuw met zijn vader, die hem vraagt: "Wat ging je dan weer binnendoen?" Promes antwoordt: "Ik had nog een appel met hem te schillen." Als zijn vader om verduidelijking vraagt, zegt Promes: "Ja, oké, mijn loyaliteit is naar mijn tante: wie van haar pikt, maak ik af. Punt uit. Wie van jou pikt, maak ik af. Wie van mijn moeder pikt, maak ik af. Er zijn bepaalde mensen in de familie voor wie ik doodmaak. Punt uit. (...) Jullie hebben geluk dat ik niet meer met een vuurwapen loop want anders was die tori (ding, red.) nog lelijker gelopen." Bekijk het verloop van dit telefoongesprek hieronder:

De getapte gesprekken laten niets aan de verbeelding over, vindt de advocaat van de neef, Yehudi Moszkowicz. "Het zijn bekentenissen van Promes zonder dat hij weet dat hij wordt opgenomen. Hij vertelt het aan zijn vader, zijn moeder en aan een tante. Hij is zelfs verontwaardigd dat zijn vader tussen hem en zijn neef is gesprongen." De advocaat van Promes, Gerard Spong, wil niet ingaan op de inhoud van het dossier. Atypisch Maar waarom werd de telefoon van Promes afgeluisterd? Daar wil het Openbaar Ministerie "nu niet op ingaan". Dat er een tap van de politie was, blijkt uit het proces-verbaal van het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Dat is de inlichtingendienst van de politie die bestrijding van georganiseerde criminaliteit als kerntaak heeft. "Dat gaat voor 95 procent over wapens, drugs en liquidaties", zegt Sven Brinkhoff, hoogleraar straf- en strafprocesrecht. "Eigenlijk past deze strafzaak over de steekpartij niet in het beeld van wat het TCI normaal aan informatie ophaalt. Het is dus atypisch dat deze zaak begint met informatie van het TCI. Promes is op een of andere manier betrokken in een onderzoek naar georganiseerde criminaliteit. Hoe en wat zijn precieze rol is, dat weten we nog niet." In dit interview eind december 2020 ontkent Quincy Promes betrokkenheid bij de steekpartij:

Het TCI registreerde de telefonische bekentenissen van Promes in juli 2020. Advocaat Moszkowicz: "Promes is verdachte óf hij is in beeld gekomen omdat er een andere verdachte is waar hij nauw contact mee heeft. En in beide zaken zit hij in de verkeerde hoek van het strafrecht." "Een tap kun je niet zomaar aansluiten", zegt Jan Struijs, voorzitter van de politiebond NPB en daarvoor ruim 30 jaar werkzaam bij de recherche. "Dan moeten er echt ernstige verdenkingen zijn. Het OM moet die verdenkingen ook toetsen." Het OM wil niet ingaan op de vraag of Promes, of personen rondom hem, in beeld zijn voor andere strafbare feiten. Gerard Spong wil ook niet zeggen of Promes nog verdachte is in andere zaken.