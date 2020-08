Rotterdamse havendirecteur in Beiroet: haven mooier maken dan hij was

René van der Plas in de verwoeste haven van Beiroet - NOS

Hij had zich goed ingelezen, foto's en filmpjes bekeken maar niets kon René van der Plas voorbereiden op de enorme schade die hij in de haven van Beiroet zou aantreffen. "Dit is op een schaal, daar kan je je eigenlijk geen voorstelling van maken," zegt de directeur van de internationale tak van Havenbedrijf Rotterdam, terwijl hij uitkijkt over de wrakstukken. "Je schrikt er ongelooflijk van. Er zijn zoveel distributiecentra compleet geruïneerd. Schepen die aan de kade lagen, liggen nu op hun kant op de bodem van het havenbekken. En dan heb ik het nog niet eens over de krater en de grote graansilo's die hier staan en volledig verwoest zijn. Het is enorm indrukwekkend en ook triest."

In de haven van de Libanese hoofdstad lag jarenlang 2750 ton aan ammoniumnitraat opgeslagen. Dit explodeerde op 4 augustus, wat tot nu toe aan ruim 181 mensen het leven kostte. Zesduizend mensen raakten gewond, er zijn nog altijd tientallen mensen vermist en naar schatting 300.000 mensen hebben geen huis meer.

Van der Plas is een paar dagen in Beiroet om een eerste indruk op te doen, te kijken wat er concreet nodig is en hoe Nederlandse expertise straks zo goed mogelijk ingezet zou kunnen worden. "Er is een aantal kortetermijnacties nodig: het herstel van de transportketens en kijken hoe de havenbekkens die nog wel in operatie kunnen zijn, weer zo efficiënt mogelijk gebruikt kunnen worden." Dat de containerterminal deels alweer operationeel is, maakt indruk op de directeur. "Het lijkt erop dat de grootste zorg niet daar ligt. En met bijvoorbeeld extra baggerwerk kan je op de plek van de krater straks ook weer grotere schepen ontvangen, wat ook heel waardevol kan zijn." Ali Baba Van der Plas voerde gesprekken met de autoriteiten, de publieke en private sector en ook voor de lange termijn ziet hij hier kansen: "Ik denk dat het voor deze haven belangrijk is om een visie te ontwikkelen. De manier waarop ze het aansturen, controleren en de governance." De haven wordt ook wel 'de grot van Ali Baba en de veertig rovers' genoemd vanwege de levendige havencorruptie, vriendjespolitiek en omkoping die zich daar heeft afgespeeld.

Direct na de explosie stelde minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 1 miljoen euro via het Rode Kruis beschikbaar. Een paar dagen later kwam daar nog 3 miljoen euro bij. Dat geld gaat nu via Nederlandse ngo's naar hun partnerorganisaties in Libanon. Daarmee wordt hulp geboden voor voedsel, water, onderdak en medische zorg. Bij de hulp wordt zoveel mogelijk samengewerkt met internationale organisaties zoals de Wereldbank.

Quote Moet je je voorstellen dat bij ons de haven Rotterdam er half uit zou liggen, en wat daar dan de impact van zou zijn Hester Somsen van het Nederlandse crisisteam in Beiroet