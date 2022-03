Bol en 4x400-mannen blikvangers bij WK indoor, Oosterwegel niet van start

Femke Bol en het kwartet dat zilver won op de olympische 4x400 meter estafette in Tokio zijn de grootste Nederlandse troeven bij de WK indoor in Belgrado.

Bol komt in actie op de 400 meter en de 4x400 meter estafette. Op die laatste discipline vormt ze een team met onder meer Lieke Klaver, een van haar concurrenten op de 400 meter.

Veel grote namen ontbreken

Andere grote namen als Sifan Hassan, Dafne Schippers, Nadine Visser en Anouk Vetter ontbreken om uiteenlopende redenen in de 22-koppige selectie. Hassan loopt dit seizoen geen indoorwedstrijden, Schippers zit in een rustperiode, Visser is geblesseerd en meerkampster Vetter komt indoor alleen in actie op losse onderdelen.

Ook Emma Oosterwegel is niet van de partij. De meerkampster, die olympisch brons pakte in Tokio, heeft een pijnlijke enkel en is niet in staat pijnvrij in actie te komen op het hoogspringen, één van de vijf onderdelen van de vijfkamp die op de WK op het programma staat.