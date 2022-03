CPB: koopkracht daalt dit jaar met gemiddeld 2,5 procent

Het kabinet is aan het bekijken hoe mensen gecompenseerd kunnen worden. Minister Kaag van Financiën zei afgelopen zondag te willen kijken naar "alle opties" voor extra compensatie vanwege de hogere energieprijzen. "We zijn hartstikke hard bezig om te kijken op welke manier we het zo dragelijk mogelijk kunnen maken voor de mensen."

Door de hoge inflatie van de afgelopen maanden was het al te verwachten dat de koopkracht dit jaar achteruitgaat. En daar komen de hard gestegen energieprijzen door de oorlog in Oekraïne nog eens bij.

'Dilemma tussen snelheid en maatwerk'

Volgens budgetinstituut Nibud moet de overheid nu goed onderzoeken welke groepen het financieel niet redden en hoe die gecompenseerd kunnen worden. "Het kabinet heeft een duivels dilemma tussen snelheid en maatwerk", zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. "Je kan lang niet iedereen geheel compenseren en maatwerk kost tijd."

Het is volgens hem ook een bredere opgave voor niet alleen de Rijksoverheid maar ook gemeenten en bedrijven. "Denk bijvoorbeeld aan energiebedrijven, die betalingsregelingen kunnen treffen met mensen die hun rekening niet meer kunnen betalen. En gemeenten is al gevraagd om lagere inkomens extra te compenseren. Maar die moeten misschien ook kijken of de aangekondigde 200 euro afdoende is om mensen overeind te houden."