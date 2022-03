300 miljoen coronaprikken in VS: milde bijwerkingen, geen bewijs 'vaccindoden'

Voor hun onderzoek bekeken de wetenschappers het eerste half jaar van de vaccinatiecampagne met de zogenoemde mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna, schrijven ze in het medische vaktijdschrift The Lancet . Dat kwam neer op bijna 299 miljoen prikken, waar ruim 340.000 meldingen over binnenkwamen bij het VAERS-systeem.

De onderzoekers, verbonden aan de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC, analyseerden voor hun studie meldingen die waren binnengekomen via het VAERS-systeem; een systeem van de CDC en medicijntoezichthouder FDA, waarmee de VS de veiligheid van vaccins in de gaten houdt. Ook zijn data gebruikt van v-safe, een app waarmee mensen zelf kunnen bijhouden hoe ze zich voelen na vaccinatie.

De vaccins van Pfizer en Moderna tegen het coronavirus hebben in de VS niet geleid tot veel ernstige bijwerkingen of bijzonderheden als het gaat om sterfgevallen. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek naar de eerste bijna 300 miljoen prikken die met de vaccins zijn gezet in het land. Gemelde bijwerkingen waren voornamelijk kortstondig en mild.

mRNA-vaccins maken gebruik van een relatief nieuwe techniek, waarbij het lichaam op basis van genetische code zelf een eiwit van het virus aanmaakt. Tegen dat eiwit gaat het lichaam vervolgens antistoffen aanmaken. Klassieke vaccins gebruiken vaak stukjes van het virus zelf (dood of verzwakt), die worden gekweekt in levende cellen. NOS op 3 legde vorig jaar in deze video de werking van een mRNA-vaccin uit.

Bij deze sterfgevallen zagen de onderzoekers "geen ongewone patronen" vergeleken met bijvoorbeeld andere vaccinatieprogramma's onder volwassenen, concluderen ze. Ook is het lastig een duidelijke link tussen vaccinatie en het overlijden te leggen, stellen ze, onder meer doordat er in de onderzochte periode veel oudere mensen zijn ingeënt. In deze leeftijdsgroepen groep ligt de sterfte sowieso hoger, schrijven de wetenschappers. Er zou dan zomaar een andere doodsoorzaak een rol gespeeld kunnen hebben.

Niet alle bijwerkingen zijn gemeld en niet alles wat gemeld is, is altijd een bijwerking.

Agnes Kant, directeur van het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb, zegt dat de bijwerkingen die zijn gemeld in de VS overeenkomen met wat er bij Lareb wordt gemeld. Wel is er in Nederland in verhouding ruim vijf keer meer gemeld; Lareb kreeg bijna 200.000 meldingen van vermoedens van bijwerkingen op bijna 34 miljoen prikken. Kant: "In Nederland is er blijkbaar een hoge bereidheid om te melden. Dat is heel goed, want hoe beter er gemeld wordt hoe beter inzicht we hebben in de bijwerkingen die optreden."

Kant benadrukt daarbij wel dat het aantal meldingen niets zegt over hoe vaak bijwerkingen voorkomen. "Niet alle bijwerkingen zijn gemeld en niet alles wat gemeld is, is altijd een bijwerking", legt ze uit.

Dat voorbehoud maken de Amerikaanse CDC-onderzoekers ook. Ze waarschuwen in hun studie voor onderrapportage. Volgens Lareb-directeur Kant zijn vragenlijstonderzoeken een betere indicator als het gaat om hoe vaak bijwerkingen voorkomen. "Ook de resultaten daarvan zijn in Nederland vergelijkbaar met die in de VS. Daaruit bleek dat jongere mensen en vrouwen vaker de veel voorkomende bekende bijwerkingen ervaren", zegt ze.

Na de eerste prikken met de mRNA-vaccins doken er tal van berichten op over 'vaccinatieschade' en 'vele doden' door vaccins. Gezien de bevindingen uit het Amerikaanse onderzoek vindt de Belgische viroloog Marc Van Ranst dat "diegenen die onze bevolking maandenlang onnodig angst bezorgden" nu excuses moeten maken, schrijft hij op Twitter.