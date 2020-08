Vakbonden en werkgevers blij met verlenging steunpakket: 'Goed perspectief'

Vakbonden en werkgevers zijn blij met de verlenging van de steunpakketten waar het kabinet vandaag mee heeft ingestemd en noemen het een goede basis voor de komende maanden. De meeste regelingen uit de eerste twee steunpakketten blijven de komende negen maanden bestaan, maar worden versoberd en in stappen afgebouwd.

Zo geldt dat werknemers en zelfstandigen in sectoren waar er nog geen zicht is op verbetering, moeten gaan denken aan omscholing en werken in een andere sector waar het beter gaat.

Vakbonden zeggen dat wel tijdig moet worden ingezet op scholingstrajecten en begeleiding van werk naar werk. Ook moet er ruimte blijven voor verbeteringen in het maatregelenpakket bij nieuwe omstandigheden, zeggen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland.

Zowel vakbonden FNV en CNV als de werkgeversorganisaties hebben met het kabinet afspraken gemaakt om tot het huidige steunpakket te komen.

Zzp'ers en jongeren

CNV-voorzitter Piet Fortuin noemt het steunpakket "een handreiking van het kabinet om de winter mee door te kunnen komen". "De miljard euro extra die nu beschikbaar is voor scholing is ons betreft de grootste winst. Dit biedt grote groepen werkenden, die nu hun baan dreigen te verliezen, een goed perspectief." Volgens hem ontkomen veel sectoren er niet aan dat er klappen vallen. "Omscholing biedt dan een mooi fundament."

Ook FNV-bestuurder Zakaria Boufangacha is positief. "Het is goed dat de steunmaatregelen worden doorgetrokken, dat biedt perspectief. Daar waar het tijdelijk slecht gaat, kun je op deze manier overbruggen. Daar waar het langer slecht gaat, kun je deze steun gebruiken om werknemers te laten omscholen."

Boufangacha maakt zich wel zorgen om zzp'ers en jongeren. "We roepen al jaren om meer bescherming voor deze groep. Het is teleurstellend dat niet alleen de afgelopen periode, maar ook in het steunpakket daar niet concreet wat aan wordt gedaan."

Nic Holstein, voorzitter van Vakcentrale voor Professionals (VCP) is het daarmee eens. "Het is van groot belang dat jongeren de juiste ondersteuning krijgen. Veel van hun hebben hun baan al verloren. Ook zij moeten zo snel mogelijk weer aan werk worden geholpen."

Salarisoffer

De organisaties zijn vooral tevreden over de continuïteit die het steunpakket biedt.

VNO-NCW en MKB-Nederland zien in het derde noodpakket een goede basis voor de komende maanden, omdat ondernemers nu voor langere tijd weten waar ze aan toe zijn. Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW: "Drie zaken waren voor ons essentieel: investeringen, verlengen van noodmaatregelen en het begeleiden van mensen naar nieuw werk. Dat zit allemaal in het pakket."

Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland noemt het derde steunpakket ondanks de versoberingen ruimhartig. Er zitten dan ook nog elementen in van de vorige noodsteun. Maar er zijn ook flinke veranderingen, ziet de voorman.

"Inmiddels kan bijvoorbeeld wel een salarisoffer worden gevraagd van werknemers en gaat de ontslagboete er verder af. Ik ben niet blij dat die eraf is, het is een lastige periode voor veel bedrijven, maar je zult je als bedrijf in deze periode moeten aanpassen. Daar hoort helaas soms afscheid nemen van werknemers bij."