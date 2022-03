Pedersen boekt sprintzege in Parijs-Nice, Laporte valt en behoudt leiderstrui

De Deen Mads Pedersen heeft de derde etappe in Parijs-Nice op zijn naam geschreven. De oud-wereldkampioen van Trek versloeg Bryan Coquard en Wout van Aert met overmacht in de licht oplopende sprint.

Klassementsleider Christophe Laporte ging in het sprintgeweld onderuit. De Fransman van Jumbo-Visma kon wel weer opstappen en behield zijn gele leiderstrui, maar zag zijn ploeggenoot Van Aert wel tot één seconde naderen.

In de rit van bijna 191 kilometer van Vierzon naar Dun-le-Palestel vormden de Belg Thomas De Gendt, de Fransman Alexis Gougeard en de Brit Owain Doull de vroege vlucht. Het aanvalstrio kreeg in de vlakke eerste helft van de etappe een maximale voorsprong van ruim vijf minuten, maar hield geen stand na de drie colletjes van de derde categorie.

Jakobsen en Groenewegen gelost

Op de laatste hindernis (Côte de Le Peyroux, 2,8 kilometer à 5,2%) op 25 kilometer van de streep moesten pure sprinters als Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen en Sam Bennett het peloton laten gaan toen Jumbo-Visma het tempo opvoerde.

Met Van Aert, Mike Teunissen en Laporte had de Nederlandse ploeg meerdere ijzers in het vuur voor de sprint. Bovendien aasde Jumbo-Visma op revanche, want dinsdag verloor Van Aert de sprint van Jakobsen.