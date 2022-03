Onderzoek naar dood Maradona afgerond: zeven verdachten aangeklaagd

Maradona overleed op 25 november 2020 aan een hartaanval. Kort daarvoor had de 60-jarige oud-voetballer een hersenoperatie ondergaan. Een medisch panel van twintig experts dat de dood van Maradona onderzocht, is tot de conclusie gekomen dat hij ontoereikende medische zorg had ontvangen, was verwaarloosd en langdurig had geleden voordat hij overleed.

Er is een stevig dossier opgebouwd tegen de verdachten, die allemaal "hebben nagelaten de juiste medische handelingen te verrichten, waardoor zij de gezondheidstoestand van Maradona hebben verergerd en hem in een situatie van hulpeloosheid hebben gebracht", citeert TN uit het 29 pagina's tellende document.

Alle verdachten hebben de beschuldigingen ontkend.